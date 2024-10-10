Попытаются окружить: как оккупанты планируют захватить Покровск, — ВСУ (видео)

По словам главного сержанта Егора Фирсова, задача Сил обороны сейчас состоит в том, чтобы нанести ВС РФ огромные потери на Покровском направлении.

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В октябре российские оккупанты могут возобновить наступательные действия в направлении Покровска Донецкой области. Об этом рассказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире "Еспресо".

По его словам, Покровску будет очень тяжело. Украинцам нельзя расслабляться ни в коем случае.

"Сейчас мы наблюдаем, что противник продолжает концентрироваться чуть ниже Покровска. В частности, Селидово, Угледар и Курахово. Там они хотят разворачивать активные боевые действия. Поэтому так случилось, что боевые действия на Покровском направлении немного утихли. Впрочем, я считаю, что в конце октября, в начале ноября, враг вернется непосредственно в Покровск", — заявил он.

Фирсов заявил, что россияне не будут применять лобовые атаки, а попытаются обойти город, чтобы окружить его.

По его словам, задача Сил обороны сейчас состоит в том, чтобы нанести ВС РФ огромные потери на Покровском направлении. Так, хотя Бахмут россияне и смогли захватить, в боях за этот населенный пункт была практически полностью уничтожена ЧВК "Вагнер". Это привело к внутриполитическим проблемам в РФ.

"Под Авдеевкой было уничтожено от 12 тыс. личного состава армии РФ. Соответственно такая же задача стоит и сейчас перед нашими подразделениями", – сказал военный.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ врут о новой "победе" на фронте и потеряли колонну техники. На Запорожском направлении враг попытался занять Каменское, но оккупантов "разобрали на запчасти". На Покровском направлении россияне были выбиты на низшие позиции и пробираются к трассе.