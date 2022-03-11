Податки під час війни: кому та які пільги надає держава
Малий бізнес отримав звільнення від ЄСВ. Наступним кроком може стати держзамовлення на гуманітарку і товари подвійного призначення, вважає експерт.
Президент України Володимир Зеленський 7 березня оголосив про запровадження низки податкових пільг на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.
Павло Кухта, директор з політичних питань Київської школи економіки, колишній в. о. голови Мінекономрозвитку, вважає такі кроки правильними.
"Війна зупинила нормальні економічні процеси. Зараз важливо, щоб усе запрацювало. Ці заходи, безумовно, допоможуть", — говорить Кухта.
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ФОП I-III груп сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 22%, мінімальний ЄСВ розраховується з мінімальної зарплати, встановленої держбюджетом. Так, з початку року до кінця вересня ці підприємці мали б платити 1430 грн на місяць або 4290 грн на квартал, а з жовтня — 1474 грн на місяць або 4422 грн на квартал.
- ФОП III групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ, інших захисних формувань, зокрема тероборони
Ідеться про 22% офіційної зарплати найманого робітника.
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- Скасування нагляду та перевірок, крім контролю цін
"Це правильні кроки — логічні дії для підтримки малого бізнесу. Зараз найважливіше, щоб він просто працював у тилових зонах, де немає війни", — говорить Павло Кухта.
Він закликає працювати бізнеси зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода та інших регіонів, де наразі спокійно.
"Немає жодного сенсу у тому, що там зачинені магазини, перукарні й інші бізнеси, які потрібні людям. Через ті регіони проходять мільйони біженців. У них є звичайні людські потреби, ці потреби треба обслуговувати. Це нормальне економічне життя, і в тилу воно має працювати", — переконаний Кухта.
Як ще держава може підтримати бізнес у воєнний час
Президент зауважив, що оголошені заходи з підтримки бізнесу — лише перша частина великого пакету.
Павло Кухта вважає, що наступним кроком може стати державне замовлення на усю необхідну наразі продукцію: від гуманітарної до товарів подвійного призначення. За його словами, держава могла б замовляти у українських підприємців бронежилети і розвантаження, їжу тощо.Важливо
"У цих умовах державне замовлення мало б сенс, при чому за якимись дуже спрощеними процедурами. Можливо, без системи тендерів, а із внесенням у Prozorro, як із ковідним фондом", — розмірковує економіст.
Він визнає, що усі необхідні зараз товари доволі дорогі, але зазначає, що зараз Україна має ресурси: по-перше, багато грошей з бюджету не використовуються, по-друге, є фінансова підтримка міжнародних партнерів.
У відповідь на запитання, чи скорочення надходжень ЄСВ не призведе до нестачі коштів на додаткові соцвиплати по 6,5 тис. грн усім, хто втратив роботу, Кухта каже: "У нас дуже інтенсивний конфлікт на нашій території з великою армією суперника. Тут не до того, щоб управляти дефіцитом бюджету. Буде великий дефіцит — буде західна підтримка, яка допоможе його перекрити".
Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України в зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, повідомила про порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків.