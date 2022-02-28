Без проверок и штрафов: что с налогами в военное время?

В налоговой говорят, что в стране действуют форс-мажорные обстоятельства, и уплатить налоги можно позже. Однако для помощи ВСУ лучше оплатить сейчас.

Государственная налоговая служба Украины в связи с введением военного положения в Украине, учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, сообщила о порядке действий в связи с невозможностью своевременного исполнения налоговых обязательств.

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"Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) сообщила о факте наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) с 24 февраля 2022 года. ГНС информирует, что налогоплательщики в соответствии с пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 НК Украины освобождаются от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений и нарушений другого законодательства в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), удостоверенных ТПП Украины", — говорится в сообщении ГНС.

В налоговой сообщили, что в случае отсутствия возможности у налогоплательщика своевременно уплатить налоги, подать отчетность, зарегистрировать налоговые накладные, акцизные накладные, подать электронные документы, налогоплательщики освобождаются от ответственности.

Однако, по данным ГНС, все обязанности должны быть выполнены налогоплательщиками сразу после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

В налоговой уточнили, что на время военного положения налоговых проверок не будет.

Также в настоящее время не применяются штрафные санкции за нарушение законодательства по вопросам РРО.

Хотя в ГНС рассказали, что штрафов за нарушение в уплате налогов не будет, там призвали все же платить налоги с целью обеспечения стабильного финансирования Вооруженных Сил Украины.