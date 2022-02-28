Без перевірок і штрафів: що з податками у воєнний час?

У податковій кажуть, що в країні діють форс-мажорні обставини і сплатити податки можна пізніше. Проте для допомоги ЗСУ краще сплатити зараз.

Державна податкова служба України в зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, повідомила про порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків

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"Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) повідомлено про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року. ДПС інформує, що платники податків відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 ПК України звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень і порушення іншого законодавства у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених ТПП України", — йдеться у повідомленні ДПС.

У податковій повідомили, що у випадку відсутності можливості у платника податків своєчасно сплатити податки, подати звітність, зареєструвати податкові накладні, акцизні накладні, подати електронні документи, платники податків звільняються від відповідальності.

Проте, за даними ДПС, усі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

У податковій уточнили, що на час воєнного стану податкових перевірок не буде.

Також у цей час не застосовуються штрафні санкції за порушення законодавства з питань РРО.

Хоча в ДПС розповіли, що штрафів за порушення у сплаті податків не буде, там закликали все ж сплачувати податки з метою забезпечення стабільного фінансування Збройних Сил України.