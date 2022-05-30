Врожай зернових в Україні через агресію Росії у 2022 році впаде на 30-40%

Через війну та заблоковані порти врожай у країні стрімко скоротиться, якщо порівняти з 2021 роком. Проте експерти заспокоюють, що зібраного у 2022 році врожаю буде достатньо для задоволення внутрішнього попиту.

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Через захоплення частини території, бойові дії та неможливість в умовах воєнного стану повною мірою дотримуватись агротехнології, урожай в Україні у 2022 році буде помітно менший, ніж у 2021-му. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Урожай воєнного часу. Чи нагодує Україна себе та світ у 2022 році".

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За оцінкою Марії Колесник, заступниці директора ProAgro Information Company, Україна через вторгнення Росії не дорахує близько 15-30% врожаю зернових та олійних.

За даними KSE Агроцентру, збирання зернових та зернобобових у 2022 році складе 44-55 млн тонн, технічних — 19-24 млн тонн. Загалом аграрії зберуть 63-79 млн тонн, що на 41-26% менше, ніж роком раніше.

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Врожай воєнного часу. Чи нагодує Україна себе та світ у 2022 році

А проте, у KSE Агроцентрі впевнені, що зібраного у 2022 році врожаю буде більш ніж достатньо, для задоволення внутрішнього попиту на рівні 17-20 млн тонн зернових та зернобобових, з яких лише 5-6 млн тонн йде на харчові потреби, а решта — на насіння, корм худобі та перероблення. Надлишки виробники намагатимуться експортувати.

Однак, як уже писав Фокус, через блокування окупантами портів експорт українського зерна морем став неможливим, а наземний транспорт не в змозі впоратися зі збільшеними обсягами перевезень.

Також Фокус писав, що через зниження обсягу постачання зернових з України низці країн світу загрожує дефіцит продовольства та голод.