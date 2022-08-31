На херсонском направлении идут ожесточенные бои, успех зависит от резервов ВСУ, — нардеп Рахманин

По словам представителя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Рахманина, у группировки ВС РФ практически неограниченный запас боеприпасов и разного железа. Вместе с тем, наступление ВСУ идет широким фронтом, по нескольким направлениям.

Народный депутат от партии "Голос", представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин заявил, что контрнаступление наших военных в Херсонской области идет по нескольким направлениям, отметив также, что россияне накопили достаточный резерв. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Контрнаступление на Херсон

По оценкам Рахманина, наши военные наступают широким фронтом на юге, на нескольких направлениях одновременно.

"Насколько можно судить, есть намерение охватить группировку российских войск на востоке от Херсона, между реками Ингулец и Днепр с целью дальнейшего окружения", — пояснил депутат. Вместе с тем, он отметил и то, что группировка ВС РФ в Херсонской области расширилась: привезли огромное количество техники и боеприпасов. От 20 до 25 тыс. военнослужащих, то есть подкрепление достаточно серьезное.

Идут достаточно ожесточенные бои, объяснил Рахманин. Эффективность наступления будет зависеть от возможностей ВСУ, от имеющихся резервов, которые бы позволили развить успех.

"Один из населенных пунктов, который удалось отвоевать украинским военным — Сухой Ставок. Наши сломали линию обороны, это успех, который можно закрепить и развить. Но там открытая местность, что усложняет наступление. К тому же, у противника преимущество в артиллерии и авиации", — отметил нардеп.

"Насколько наступление окажется эффективным, будет зависеть от того, на какие силы и средства будет опираться украинская сторона, какие резервы может привлечь, чтобы развить успех", — пояснил он.

Удары по Крыму

Линия фронта от Донецка до Херсона — примерно 400 км, с учетом рельефа местности — и все 500. Основной источник снабжения российской группировки на юге — это аннексированный Крым. Именно оттуда идет пополнение, вооружение, боеприпасы. На территории полуострова находится по меньшей мере 5 аэродромов, с которых российские истребители взлетают, чтобы бомбить Украину. Поражение этих военных объектов дает возможность сломать логистику ВС РФ на юге и снизить угрозу для украинских городов. В первую очередь, Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Никополя и Днепра.

Это вынудит россиян оттягивать вооружение и склады боеприпасов вглубь, чтобы обезопасить технику и склады с боекомплектом.

Сложная местность

В Херсонской области специфический рельеф: степь, мало лесов и серьезные водные преграды. Открытая местность усложняет контрнаступление ВСУ в Херсонской области, при этом у противника по-прежнему значительное преимущество в авиации и артиллерии.

[ + – ] Открытая местность усложняет наступление ВСУ.

"Россиянам хватает вооружения. У них практически неограниченный запас боеприпасов, у них разного железа – от старого до достаточно современного – много, — пояснил Рахманин. — Они готовились к войне практически со всем миром не одно десятилетие".

В то же время, в рядах ВС РФ не хватает квалифицированных кадров с достаточной мотивацией.

"Не хватает искусных артиллеристов, связистов, значительные потери в ВДВ, в рядах спецназовцев, морской пехоты, — сказал эксперт. — Ориентировочно они потеряли до 20% командиров разного уровня".

По этой причине российское наступление захлебывается даже там, где им удается временно перехватить инициативу.

[ + – ] ВС РФ ориентировочно потеряли до 20% командиров разного уровня.

Зеленский и Залужный оказались на своих местах

Нардеп также считает, что 24 февраля и Зеленский, и Залужный оказались на своих местах. По его мнению, сейчас нет объективных причин для поиска замены главнокомандующему. Представитель "Голоса" надеется, что разногласия и трения, которые всегда присутствуют между должностными лицами, а особенно в военный период, не скажутся на эффективности работы ВСУ.

Ядерный шантаж РФ

Кремль пытается оказывать давление на Евросоюз, намекает на возможную ядерную катастрофу, последствия которой могут затронуть как западную часть европейского континента, так и остальной мир.

"Они шантажируют Европу угрозой ядерного взрыва на ЗАЭС, чтобы те, в свою очередь, давили на Зеленского, — поделился своими наблюдениями нардеп, отметив, что россиянам нужна передышка. — Путин хочет паузу, при этом он не хочет выглядеть неудачником".

Дальнейший сценарий войны в Украине

"Строить сценарии окончания войны – это скорее к мольфарам. Я думаю, самый плохой сценарий мы все-таки прошли. Но плохой сценарий еще возможен", — сказал депутат, по мнению которого, уступки РФ на фоне усталости и потерь станут ловушкой, чреватой еще большими потерями.

Ожидания от ленд-лиза

По словам нардепа, закон о ленд-лизе позволит максимально упростить механизмы передачи вооружений, и полноценно заработает он с осени.

При это означает, что осенью США завалят Украину оружием, поскольку многое зависит от политической воли: сколько, когда и что Украине готовы предоставить.

Президент США уже сейчас может издавать распоряжения об ускоренных поставках оружия со складов Минобороны зарубежным странам и организациям в рамках своих специальных полномочий.

Президент Байден руководствуется собственными соображениями безопасности и геополитики.

Всякий раз, когда принимается решение об отправке следующей партии оружия, учитываются за и против.

"Не приведет ли это к неэффективному использованию оружия. Не подвергает ли он себя излишней критике со стороны политических оппонентов. Не спровоцирует ли РФ", — пояснил нардеп опасения президента США.

Напомним, что США несколько месяцев снабжали Украину специальным оружием для контрнаступления на Херсон.

Ранее Фокус сообщал, что Германия не планирует поставки вооружений Украине со складов Бундесвера. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт пояснила, что армия в первую очередь должна обеспечить собственную безопасность и защиту стран НАТО.