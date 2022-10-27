"Перспектив удержания нет": Арестович рассказал, смогут ли ВСУ выгнать россиян из Херсона (видео)
По словам советника ОП, Россия создает в оккупированной части Херсонской области свою территориальную оборону. Однако российская группировка на правом берегу обречена.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что 30 российских БТГ, которые находятся на правом берегу в Херсонской области, помешают ВСУ деоккупировать Херсон в ближайшее время. Об этом он сообщил на канале Фейгин LIVE.
"30 БТГ означает, что мы сейчас не возьмем Херсон. Но перспективы защиты у российской армии нет. И они об этом прекрасно знают. Поэтому и хотят сторговаться с нами, чтобы мы им оставили и не пришлось за него воевать, из него в спешке отступать", — сказал Арестович.
По его словам, артиллерийские боеприпасы у российских военных заканчиваются. РФ уже использовала 700 тысяч снарядов. 100 тысяч Москва взяла у Беларуси. Когда они закончатся, то стрелять будет нечем.
Арестович заявил, что основа мощи российский военной группировки является именно артиллерия. Без нее они не смогут удержать оккупированные территории. 60 % тех снарядов, которыми сейчас стреляет армия РФ, непригодны к использованию.
Однако, во время того же эфира, Арестович заявил, что Россия продолжает снабжение своей группировки на правом берегу Днепра. Это происходит с помощью переправ и кое-как работающих мостов. Более того, группировку прикрывает ПВО с левого берега.
"Они проявляют завидную волю и осуществляют системные мероприятия, которые позволяют им удерживать плацдарм. А нам не хватает вооружения и военной техники, чтобы решить эту проблему" , — заявил Арестович.
Также он сказал, что РФ копирует Украину, создавая в оккупированной части Херсонской области свою территориальную оборону.
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