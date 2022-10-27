Радуется сомнениям в США: Путин хочет нанести колоссальный ущерб мирным украинцам зимой, — CNN

Журналисты пишут, что даже малейшее колебание в США может придать главе Кремля решимости перед тяжелой зимой.

Related video

В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на раскол консенсуса в Вашингтоне в отношении военной помощи Украине, о чем сообщает CNN.

В материале сказано, что на данный момент нет никаких признаков того, что военная помощь находится в опасности. Даже малейший намек на ослабление американской решимости может утешить Путина, поскольку глава Кремля готовится устроить мучительную зиму украинскому гражданскому населению и европейцам.

Журналисты пишут, что в Вашингтоне до сих пор существует двухпартийный консенсус в отношении помощи Украине. Но слухи о том, что жесткая линия Байдена в отношении России, возможно, не всегда пользуется почти единодушной поддержкой, прозвучали в особенно сложное время. Так, как сообщается, сейчас Запад пытается дискредитировать последний раунд российской ядерной риторики — предупреждение о том, что Киев может использовать "грязную бомбу".

Отмечается, что заявления привели к переговорам на высоком уровне между американскими и российскими военными руководителями и широко интерпретируются либо как дополнительная тактика запугивания, либо, возможно, как попытка Москвы создать операцию под ложным флагом, которая может быть использована в качестве предлога для ее собственного применения оружия массового уничтожения.

Ранее Фокус сообщал, что власти Украины шокированы угрозами республиканцев о сокращении помощи США. По словам главы президентской фракции в Верховной Раде Давида Арахамии, несколько недель назад американцы уверяли его в продолжении военной поддержки Киева.

Также сообщалось, что в США отозвали письмо к Байдену с призывом пересмотреть стратегию отношений с Украиной. По словам члена Палаты представителей Прамилы Джаяпал, письмо к американскому президенту составили за несколько месяцев и опубликовали без проверки и одобрения.

Еще напомним, что правительство США получило системы NASAMS, предназначенные для Украины. Издание пишет, что США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.