Журналісти пишуть, що навіть найменше коливання в США може надати главі Кремля рішучості перед тяжкою зимою.

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Протягом кількох місяців президент Росії Володимир Путін чекав і спостерігав, сподіваючись на розкол консенсусу у Вашингтоні щодо військової допомоги Україні, про що повідомляє CNN.

У матеріалі сказано, що зараз немає жодних ознак того, що військова допомога перебуває у небезпеці. Навіть найменший натяк на послаблення американської рішучості може втішити Путіна, оскільки глава Кремля готується влаштувати болісну зиму українському цивільному населенню та європейцям.

Журналісти пишуть, що у Вашингтоні досі існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні. Але чутки про те, що жорстка лінія Байдена щодо Росії, можливо, не завжди має майже одностайну підтримку, прозвучали в особливо складний час. Так, як повідомляється, зараз Захід намагається дискредитувати останній раунд російської ядерної риторики – попередження про те, що Київ може використати "брудну бомбу".

Зазначається, що заяви призвели до переговорів на високому рівні між американськими та російськими військовими керівниками та широко інтерпретуються або як додаткова тактика залякування, або, можливо, як спроба Москви створити операцію під хибним прапором, яка може бути використана як привід для її власного застосування зброї. масового знищення.

Раніше Фокус повідомляв, що влада України шокована загрозами республіканців про скорочення допомоги США. За словами глави президентської фракції у Верховній Раді Давида Арахамії, кілька тижнів тому американці запевняли його у продовженні військової підтримки Києва.

Також повідомлялося, що у США відкликали листа до Байдена із закликом переглянути стратегію відносин з Україною. За словами члена Палати представників Прамили Джаяпал, листа до американського президента склали за кілька місяців і опублікували без перевірки та схвалення.

Ще нагадаємо, що уряд США отримав системи NASAMS, призначені для України. Видання пише, що США пообіцяли доставити два NASAMS протягом кількох тижнів і ще шість протягом тривалішого періоду часу.