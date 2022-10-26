"Положительный тренд": Зеленский заявил об усилении партнерства с Израилем в оборонной сфере

Глава государства отметил, Украина и Израиль уже сейчас сотрудничают в сфере обмена разведданными, но это только начало более тесного партнерства.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября в ходе брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало заявил, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. В частности глава государства отметил, что страны сотрудничают в сфере обмена разведывательными данными.

Зеленский подчеркнул, что он уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами и доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни.

"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, израильская сторона в частности подтвердила информацию о том, что российские вооруженные силы использовали около 400 иранских дронов для нанесения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

В связи с этим Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за уничтожение 60-70% дронов. Он также выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате вражеских попаданий.

Ранее в Сети появилась информация о том, что ВСУ используют сверхточную израильскую систему для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter. По данным израильский СМИ, данная система использует искусственный интеллект, с помощью которого можно очень точно определяет тип дрона и его местоположение, чтобы уничтожить с помощью стрелкового оружия.

В публикации The New York Times от 23 октября говорилось о том, что Израиль передал Украине разведданные, которые могут быть полезными в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В связи с этим советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Израиль упускает хорошую возможность отточить в Украине свои тактики борьбы с иранскими БПЛА.