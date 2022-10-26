"Позитивний тренд": Зеленський заявив про посилення партнерства з Ізраїлем в оборонній сфері

Глава держави зазначив, Україна та Ізраїль вже зараз співпрацюють у сфері обміну розвідданими, але це лише початок тіснішого партнерства.

Related video

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня під час брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Сісоку Ембало заявив, що Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері. Зокрема, глава держави зазначив, що країни співпрацюють у сфері обміну розвідувальними даними.

Зеленський підкреслив, що він приділяє багато часу відносинам із ізраїльськими партнерами та задоволений результатами співпраці, яка активізувалася в останні дні.

"Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, ізраїльська сторона зокрема підтвердила інформацію про те, що російські збройні сили використали близько 400 іранських дронів для завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

У зв'язку з цим Зеленський подякував Збройним силам України за знищення 60-70% дронів. Він також висловив співчуття рідним та близьким людей, які загинули внаслідок ворожих влучень.

Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що ЗСУ використовують надточну ізраїльську систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. За даними ізраїльських ЗМІ, ця система використовує штучний інтелект, за допомогою якого можна дуже точно визначити тип дрона та його розташування, щоб знищити за допомогою стрілецької зброї.

У публікації The New York Times від 23 жовтня йшлося про те, що Ізраїль передав Україні розвіддані, які можуть бути корисними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. У зв'язку з цим радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Ізраїль упускає хорошу можливість відточити в Україні свої тактики боротьби з іранськими БПЛА.