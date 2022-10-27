"Перспектив утримання немає": Арестович розповів, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян із Херсона (відео)

За словами радника ОП, Росія створює в окупованій частині Херсонської області свою територіальну оборону. Однак російське угруповання на правому березі приречене.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що 30 російських БТГ, які знаходяться на правому березі на Херсонщині, завадять ЗСУ деокупувати Херсон найближчим часом. Про це він повідомив на каналі Фейгін LIVE.

"30 БТГ означає, що ми зараз не візьмемо Херсон. Але перспективи захисту російська армія не має. І вони про це чудово знають. Тому і хочуть сторгуватися з нами, щоб ми їм залишили і не довелося за нього воювати, з нього поспіхом відступати ", — сказав Арестович.

З його слів, артилерійські боєприпаси у російських військових закінчуються. РФ уже використала 700 тисяч снарядів. 100 тисяч Москва взяла у Білорусі. Коли вони закінчаться, то стріляти не буде чим.

[ + – ] Арештович про деокупацію Херсона

Арестович заявив, що основою могутності російського військового угруповання є саме артилерія. Без неї вони не зможуть утримати окупованих територій. 60% тих снарядів, якими зараз стріляє армія РФ, непридатні для використання.

Однак під час того ж ефіру Арестович заявив, що Росія продовжує постачання свого угруповання на правому березі Дніпра. Це відбувається за допомогою переправ та абияк працюючих мостів. Понад те, угруповання прикриває ППО з лівого берега.

"Вони виявляють завидну волю і здійснюють системні заходи, які дозволяють їм утримувати плацдарм. А нам не вистачає озброєння та військової техніки, щоб вирішити цю проблему", — заявив Арестович.

Також він сказав, що РФ копіює Україну, створюючи в окупованій частині Херсонської області свою територіальну оборону.

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