Щодня до трьох разів: світло у Києві відключатимуть за новим графіком

Графіки розраховані на скорочення споживання до 250 МВт, тому сенсу відключати електроенергію на 12 годин немає. Енергетики намагаються, щоб у кожному будинку світло вимикали не більше ніж на 4 години.

Related video

У Києві переходять від екстрених аварійних відключень до стабілізаційних, світло відключатимуть за новим графіком. Про це написав у Facebook постачальник електроенергії YASNO.

Відключення електроенергії тепер можуть збігатися з графіком можливих стабілізаційних відключень. ДТЕК "Київські електромережі" оновили інформацію на основі очікуваних обмежень від "Укренерго".

У Києві, як обіцяють у компанії, поки що немає потреби відключати електроенергію на 12 годин. Повний графік доступний на сайті YASNO, де можна виставити назву вулиці та номер будинку, щоб переглянути розклад.

Світло вимикатимуть у середньому на 9 годин. Щодня буде до 3 відключень у різних часових проміжках.

[ + – ] Світло у Києві вимикатимуть до 3 разів на день

Графіки розраховані на максимально зменшення споживання до 250 МВт. Потребу в цьому визначає "Укренерго" або оператор системи розподілу, наголосив YASNO.

"Якщо є вказівка скоротити споживання більш ніж на 250 МВт, відключення стають аварійними. Отже, відбуватимуться не за графіком", — попередив регулятор.

Про зміну типу відключення компанія інформує у чат-боті YASNO.

Подача світла: у ДТЕК постараються, щоб відключення тривали не більше 4 годин

ДТЕК обіцяє докласти всіх зусиль, щоб відключення кожної адреси тривало не більше 4 годин. Відключення по всіх трьох проміжках часу і особливо у нічний час можливе лише у критичних випадках.

"Не обов'язково, що світла за однією адресою не буде протягом усіх часових проміжків, зазначених у графіку. Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключення взагалі не відбуватимуться", — запевнила компанія.

Якщо світло в будинку не з'явилося після 4 годин з моменту відключення — можливо, сталася аварія, кількість яких збільшується через стабілізаційні відключення, повідомила ДТЕК.

Нагадаємо, що вчора у Києві відновили подачу електрики та водопостачання, але жителів міста просять максимально знизити навантаження на електромережі та не включати енергоємні прилади з 17:00 до 23:00.

У YASNO 31 жовтня випускали попередні графіки, за якими світло у Києві могли відключати в інтервалі до 12 години.

Проблеми з подачею води та світла почалися після масованої ракетної атаки армії Росії щодо об'єктів критичної інфраструктури у різних областях України. Окупанти випустили 50 ракет Х-101/Х-555.