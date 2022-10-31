"Клиенты снова со светом": в ДТЭК заявили о возобновлении электроснабжения Киева

В компании уточнили, что часть потребителей пока остается без света, так как диспетчеры "Укрэнерго" еще не полностью стабилизировали энергосистему.

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Энергетическая компания "ДТЭК Киевские электросети" объявила о возобновлении электроснабжения всех потребителей Киева и объектов городского водоканала.

"Мы полностью возобновили электроснабжение для потребителей и объектов водоканала… Наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом", — сообщили в компании, уточнив, что некоторые потребители все же пока остаются без электричества.

Это связано с тем, что системный оператор НЭК "Укрэнерго" был вынужден прибегнуть к экстренным ограничениям электроснабжения. Как только энергосистему удастся стабилизировать, свет появится у всех абонентов.

В ДТЭК обратились к киевлянам с просьбой максимально снизить нагрузку на электросети и не включать энергоемкие приборы с 17.00 до 23.00.

В "Укрэнерго" сообщили, что вместе с операторами распределительных сетей компания стремится быстрее восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, ремонтные бригады работают круглосуточно.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что к 22:00 энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом.

Напомним, 31 октября энергосистема столицы столкнулась с проблемами после утреннего ракетного обстрела оккупантов. Российские стратегические бомбардировщики выпустили по Украине 50 ракет Х-101/Х-555, целясь по энергообъектам. 44 ракеты удалось сбить украинским средствам ПВО.