Энергоснабжение Киева восстановят к десяти вечера, — Кличко

По словам мэра, вода и свет появились уже во многих районах, однако около 40% потребителей остаются без воды, а 270 тысяч квартир — без электроэнергии.

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31 октября после утренней ракетной атаки россиян на объекты инфраструктуры, в том числе энергообъекта в Киевской области, около 80% жителей столицы остались без воды, а 350 тыс. квартир — без электричества, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, сразу после атаки "Киевводоканал" приступил к стабилизации работы водопроводных станций и к вечеру водоснабжение некоторых районов было возобновлено, в частности, на левом берегу столицы. Сейчас специалисты водоканала работают на правом берегу.

"По состоянию на это время без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы – без воды, — отметил Кличко. — Свет вернули жителям Троещины и частично — Подолу. Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера".

Однако мэр предупредил, что ситуация с энергоснабжением остается сложной. Чтобы "оживить" 27 бюветных комплексов, в которых горожане могут набрать воды, прибегли к помощи генераторов. Также пока не удается обойтись без отключений света. Ради экономии электроэнергии с 1 ноября киевский метрополитен изменит график движения поездов: в часы пик интервал движения составит 4-5 минут, в остальное время – 8-10 минут. Также пока вместо троллейбусов и трамваев на маршруты будут выпускать автобусы.

Как сообщалось, утром 31 октября оккупанты нанесли ракетные удары по разным областям, их целям опять стали объекты критической инфраструктуры. Всего россияне выпустили 50 ракет Х-101/Х-555, используя стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. 44 ракеты удалось сбить украинским средствам ПВО.