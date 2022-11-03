Без світла через обстріл ЗС РФ залишилося понад 4 млн українців, — Зеленський (відео)

У своєму новому зверненні президент розповів, що через російські атаки екстрені та віялові відключення довелося задіяти в Києві та ще десяти областях України.

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Лише в четвер, 3 жовтня, через обстріл російськими військовими критичної енергетичної інфраструктури України без світла залишилися 4,5 мільйона українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Лише станом на цей вечір від живлення тимчасово відключено за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів", — сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, екстрені та віялові відключення електрики торкнулися Києва та ще десяти областей України.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування — це наше національне завдання", — наголосив лідер України.

Володимир Зеленський також звернувся до органів влади на місцях. Він закликав уповноважених чиновників стежити, щоб у всіх містах і громадах України не було зайвого використання електрики. Це стосувалося вуличного освітлення та зовнішньої реклами.

За словами президента України, зараз не час для яскравих вітрин, вивісок і зовнішньої реклами.

Крім того, він звернувся до українських енергокомпаній і попросив їх пояснювати людям потребу тимчасово знеструмити ту чи іншу вулицю.

Раніше ми писали про те, що світло в Києві відключатимуть за новим графіком. Графіки розраховані скорочення споживання до 250 МВт, тому сенсу відключати електроенергію на 12 годин немає. Енергетики намагаються, щоб у кожному будинку світло вимикали не більше ніж на 4 години.

Фокус також писав, що проблеми з подачею води й світла почалися після масованої ракетної атаки армії Росії по об'єктах критичної інфраструктури в різних областях України. Окупанти випустили 50 ракет Х-101/Х-555.