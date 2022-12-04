РФ готовится: в ОК "Юг" рассказали, ждать ли ракетных обстрелов на следующей неделе (видео)

В командовании утверждают, что привязываться к определенным датам нет смысла так как российская авиация и флот постоянно напоготове к новым ударам.

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Российские войска готовятся наносить новые удары по Украине так как из задача — террор. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, стоит ли ждать на понедельник (5 декабря) массированного ракетного удара РФ, Гуменюк заявила, что Кремль может готовиться или выжидать для удара. Усиление морозов в Украине может стать дополнительным фактором для ударов РФ.

"Не обязательно привязываться к понедельнику, ко вторнику или к среду или ждать на четверг. Нужно ожидать, что в любой момент, особенно когда такой ресурс ракет наготове в море, и авиация также проявляет определенную активность. Мы это отслеживаем, мы об этом сообщаем. Вполне вероятно в любой момент", — рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что для РФ нет никакой разницы, день или ночь для обстрелов. Задача России — террор.

Ранее в ОК "Юг" заявляли, что новый российский обстрел может быть массированным, а ожидание — это элемент войны. В командовании призывали подготовиться к такому сценарию так как нужно будет время для устранения последствий.

Напомним, в МИД РФ утверждают, что удары по энергетической сфере Украины наносят с целью не позволить Западу "накачивать страну оружием".

Также в ВСУ заявили, что Украина ведет подсчет количество обстрелов, а также исследует, какими ракетами РФ хочет снова обстрелять нашу страну.