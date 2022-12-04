РФ готується: в ОК "Південь" розповіли, чи чекати на ракетний обстріл наступного тижня (відео)
У командуванні стверджують, що прив'язуватися до певних дат немає сенсу, оскільки російська авіація та флот постійно напоготові до нових ударів.
Російські війська готуються завдавати нових ударів по Україні, оскільки їхнє завдання — терор. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
На запитання журналіста, чи варто чекати в понеділок (5 грудня) масованого ракетного удару РФ, Гуменюк заявила, що Кремль може готуватися чи чекати на удар. Посилення морозів в Україні може стати додатковим фактором ударів РФ.
"Не обов'язково прив'язуватися до понеділка, до вівторка чи до середи або чекати на четвер. Потрібно очікувати, що будь-якої миті, особливо коли такий ресурс ракет напоготові в морі, і авіація також виявляє певну активність. Ми це відстежуємо, ми про це повідомляємо. Цілком імовірно будь-якої миті", — розповіла Гуменюк.
Вона також додала, що для РФ немає жодної різниці, день чи ніч для обстрілу. Завдання Росії — терор.
Раніше в ОК "Південь" заявляли, що новий російський обстріл може бути масованим, а очікування — це елемент війни. У командуванні закликали підготуватися до такого сценарію, оскільки потрібен час для усунення наслідків.
Нагадаємо, в МЗС РФ стверджують, що удари по енергетичній сфері України завдають із метою не дозволити Заходу "накачувати країну зброєю".
Також у ЗСУ заявили, що Україна веде підрахунок кількості обстрілів, а також досліджує, якими ракетами РФ хоче знову обстріляти нашу країну.