РФ готується: в ОК "Південь" розповіли, чи чекати на ракетний обстріл наступного тижня (відео)

У командуванні стверджують, що прив'язуватися до певних дат немає сенсу, оскільки російська авіація та флот постійно напоготові до нових ударів.

Related video

Російські війська готуються завдавати нових ударів по Україні, оскільки їхнє завдання — терор. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

На запитання журналіста, чи варто чекати в понеділок (5 грудня) масованого ракетного удару РФ, Гуменюк заявила, що Кремль може готуватися чи чекати на удар. Посилення морозів в Україні може стати додатковим фактором ударів РФ.

"Не обов'язково прив'язуватися до понеділка, до вівторка чи до середи або чекати на четвер. Потрібно очікувати, що будь-якої миті, особливо коли такий ресурс ракет напоготові в морі, і авіація також виявляє певну активність. Ми це відстежуємо, ми про це повідомляємо. Цілком імовірно будь-якої миті", — розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що для РФ немає жодної різниці, день чи ніч для обстрілу. Завдання Росії — терор.

Раніше в ОК "Південь" заявляли, що новий російський обстріл може бути масованим, а очікування — це елемент війни. У командуванні закликали підготуватися до такого сценарію, оскільки потрібен час для усунення наслідків.

Нагадаємо, в МЗС РФ стверджують, що удари по енергетичній сфері України завдають із метою не дозволити Заходу "накачувати країну зброєю".

Також у ЗСУ заявили, що Україна веде підрахунок кількості обстрілів, а також досліджує, якими ракетами РФ хоче знову обстріляти нашу країну.