Сталінград теж бомбили: Лавров вигадав виправдання для обстрілів Херсона (відео)

Глава МЗС РФ стверджує, що російські війська б'ють по українській енергетичній інфраструктурі, щоб не дозволити Заходу "накачувати Україну зброєю" для вбивства росіян.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Херсон та Сталінград, намагаючись пояснити, чому Росія продовжує обстрілювати український обласний центр, хоча вважає його "своєю територією". Про це російський дипломат заявив 1 грудня на пресконференції з питань європейської безпеки.

Журналістка Associated Press Геррет Морріс запитала Лаврова, як Росія може виправдати ракетні удари по цивільних особах та інфраструктурі на території України, включно з Херсоном, який у Москві називають "своєю територією".

"Ну, у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", — прокоментував дипломат.

Водночас Лавров сказав, що Росія б'є українськими енергетичними об'єктами нібито для того, щоб не дозволити західним країнам "накачувати Україну зброєю" для вбивства росіян.

"Інфраструктура, яка зараз зазнає атак, –– про неї розповідають, тут жодних секретів немає, –– це інфраструктура, яка забезпечує бойовий потенціал Збройних сил України. Виводяться з ладу й енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування ЗСУ та від яких залежить доставлення величезної кількості озброєння, яким Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян", — висловився Лавров.

Крім того, глава російського МЗС каже, що Міністерство оборони РФ та військові експерти, зокрема "американські" та "інших НАТОвських країн" [чиновник, щоправда, не називає їхніх прізвищ], заявляли, що повномасштабна війна в Україні від початку нібито йде "в режимі мінімізації будь-яких негативних наслідків для цивільного населення та громадянської інфраструктури".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну в Україні. З першого дня вторгнення країна-агресорка обстрілює мирних громадян та громадянську інфраструктуру у різних регіонах.

24 листопада у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки військ та техніки втратила Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України.