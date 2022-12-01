Сталинград тоже бомбили: Лавров придумал оправдание для обстрелов Херсона (видео)

Глава МИД РФ утверждает, что российские войска бьют по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы не позволить Западу "накачивать Украину оружием" для убийства россиян.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Херсон и Сталинград, пытаясь объяснить, почему Россия продолжает обстреливать украинский областной центр, хотя считает его "своей территорией". Об этом российский дипломат заявил 1 декабря на пресс-конференции по вопросам европейской безопасности.

Журналистка Associated Press Хэррет Моррис спросила у Лаврова, как Россия может оправдать ракетные удары по гражданским лицам и инфраструктуре на территории Украины, включая Херсон, который в Москве называют "своей территорией".

"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", — прокомментировал дипломат.

При этом Лавров сказал, что Россия бьет по украинским энергетическим объектам якобы для того, чтобы не позволить западным странам "накачивать Украину оружием" для убийства россиян.

"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, –– о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет, –– это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооруженных сил Украины. Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ и от которых зависит доставка огромного количества вооружения, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских", –– высказался Лавров.

Кроме того, глава российского МИД говорит, что Министерство обороны РФ и военные эксперты, в том числе "американские" и "других НАТОвских стран" [чиновник, правда, не называет их фамилий], заявляли, что полномасштабная война в Украине с самого начала якобы идет "в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и гражданской инфраструктуры".

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабную войну в Украине. С первого дня вторжения страна-агрессор обстреливает мирных граждан и гражданскую инфраструктуру в разных регионах.

24 ноября в Генштабе ВСУ рассказали, сколько войск и техники потеряла Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины.