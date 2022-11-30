"Ми щодня вважаємо": у ЗСУ розповіли, якими ракетами РФ хоче знову обстріляти Україну

У Повітряних силах України заявили, що ракети Росія запускає за допомогою стратегічних бомбардувальників. ЗС РФ не змінили своєї мети — знищити енергетику України.

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Спікер Повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що Росія приготувала для нових ударів по Україні ракети "Калібр", Х-101, Х-555, "Іскандер". Однак у РФ ракет залишилося не так багато, про що пише Суспільне.

За його словами, поява додаткових російських літаків на аеродромі "Енгельс", Саратовська область РФ, може свідчити про ротацію російської армії та про наміри РФ збільшити напрямки ударів.

"Тут треба виходити навіть не від літаків, а від ракет, які ми щодня рахуємо, скільки в них залишилося. Ракети, які можуть запускати стратегічні бомбардувальники", — зазначив він.

За словами Ігната, російські війська не змінили своєї мети. Йдеться про удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Авіабаза "Енгельс"

Енгельс-2 — авіабаза ВКС у Саратовській області. На авіабазі дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Ракетний комплекс "Іскандер"

"Іскандер" — це сімейство російських ракетних комплексів, які призначені переважно для знищення коштів ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт заявив, що росіяни навчають своїх мобілізованих на білоруських полігонах. Так, Михайло Жирохов сказав, що Росія не вистачає полігонів для підготовки великої кількості мобілізованих.

Ще нагадаємо, що у Міноборони Польщі оцінили ризики участі у війні. За словами польського заступника міністра оборони Марчіна Очепи, участь Варшави у війні не є гіпотетичним сценарієм. Чиновник назвав нинішню ситуацію "другою холодною війною".

Також повідомлялося, що фахівець заявив, що Білорусі для наступу потрібні ударні частини, зокрема, ПВК "Вагнера". Білоруська армія не може піти самостійно у наступ. До того ж погодні умови також не сприяють цьому.