Білорусії для наступу потрібні ударні частини, зокрема ПВК "Вагнера", — експерт

Білоруська армія не може піти самостійно в наступ. До того ж погодні умови також не сприяють цьому.

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Білоруська армія не може піти самостійно в наступ. Для цього їй потрібні ударні частнини, такі як "Група Вагнера". Про це в інтервʼю Фокусу розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

"По-перше, білоруська армія самостійно точно нікуди не піде — без російської наступати вона не має змоги. Поки не буде ударних частин, десантно-повітряних РФ, ПВК "Вагнера", які могли б іти першими штурмовими групами, а за ними вже білоруси. По-друге, знову згадаю погодні умови. Зима нетипова, синоптики говорять, що вона така й буде далі, —дороги взагалі не замерзнуть. Тому наступати на ті ж самі граблі, що й у лютому 2022 року, росіяни не будуть. Вони розуміють, що наш Генеральний штаб усі можливості для наступу вже перекрив. На Чернігівщині навіть із повідомлень у медіа помітно, дуже активно працює СБУ, контррозвідка — за останні два тижні зафіксовано десятки випадків затримання агентури. Така зачистка з нашого боку говорить про те, що зменшуються ризики зливу інформації", — говорить він.

Експерт також додає, що в разі оголошення у Білорусі мобілізації, білоруси можуть максимально мобілізувати до 120 тисяч. Якщо виставляти зараз тих, хто може воювати, буде не більше 17-20 тисяч.

Нагадаємо, Михайло Жирохов також розповів, що росіяни навчають своїх мобілізованих на білоруських полігонах. У Росії не вистачає полігонів для підготовки великої кількості мобілізованих.

Співтовариство залізничників РБ також повідомило, що Росія перекинула на територію Білорусі системи ППО й інженерну техніку.