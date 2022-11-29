Беларуси для наступления нужны ударные части, в частности, ЧВК "Вагнера", – эксперт

Белорусская армия не может пойти самостоятельно в наступление. К тому же погодные условия также не способствуют этому.

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Белорусская армия не может пойти самостоятельно в наступление. Для этого ей нужны ударные частицы, такие как "Группа Вагнера". Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Во-первых, белорусская армия самостоятельно точно никуда не пойдет – без российской наступать она не имеет возможности. Пока не будет ударных частей, десантно-воздушных РФ, ЧВК "Вагнера", которые могли бы следовать первыми штурмовыми группами, а за ними уже белорусы. Во-вторых, снова вспомню погодные условия: зима нетипичная, синоптики говорят, что она такая и будет дальше – дороги вообще не замерзнут, поэтому наступать на те же грабли, что и в феврале 2022 года, россияне не будут. Наш Генеральный штаб все возможности для наступления уже перекрыл. На Черниговщине, даже из сообщений в медиа заметно, очень активно работает СБУ, контрразведка – за последние две недели зафиксированы десятки случаев задержания агентуры. Такая зачистка с нашей стороны говорит о том, что уменьшаются риски слива информации", – говорит он.

Эксперт также добавляет, что в случае объявления в Беларуси мобилизации, белорусы могут максимально мобилизовать до 120 тысяч. Если выставлять сейчас тех, кто может воевать, будет не больше 17-20 тысяч.

Напомним, Михаил Жирохов также рассказал, что россияне учат своих мобилизованных на белорусских полигонах. У России не хватает полигонов для подготовки большого количества мобилизованных.

Сообщество железнодорожников РБ также сообщило, что Россия перебросила на территорию Беларуси системы ПВО и инженерную технику.