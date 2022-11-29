Россияне обучают своих мобилизованных на белорусских полигонах, – эксперт

У России не хватает полигонов для подготовки большого количества мобилизованных.

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В Российской Федерации не хватает полигонов для подготовки огромного количества мобилизованных, поэтому страна-агрессор использует площадки в соседней стране. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"На пограничье с Украиной россияне отправляют своих мобилизованных учиться на белорусских полигонах. После объявления мобилизации в РФ оказалось, что там нехватка полигонов. В 1990-е годы большинство из них было продано бизнесменам, а значит мест для подготовки такого количества военных нет. Поэтому на зимний период россияне перекидывают мобилизованных в Беларусь, где все полигоны еще с советских времен функционируют", – говорит он.

В Беларуси обучают танкистов, артиллеристов, после курса подготовки они возвращаются на территорию РФ, а оттуда уже отправляются на территорию Украины по другим направлениям.

"То есть сегодня можно говорить, что Россия еще активнее использует военную инфраструктуру Беларуси. Но в любом случае и количество людей, переброшенных в Беларусь, не позволяет говорить, что оттуда готовится наступление. Мобилизированные сейчас расположены на пяти-шести полигонах, в частности, под Гомелем и Брестом. То есть войска разбросаны, они не концентрируются, как было осенью 2021 года на направлении, группировка не носит наступательного характера", — добавляет он.

Напомним, Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси и призвал граждан помешать попыткам Кремля втянуть их в развязавшуюся в Украине масштабную войну. Украинское командование отметило, что РФ использует любые способы, чтобы вовлечь Минск в свою военную агрессию.

Сообщество железнодорожников РБ также сообщило, что Россия перебросила на территорию Беларуси системы ПВО и инженерную технику.