Росіяни навчають своїх мобілізованих на білоруських полігонах, – експерт

У Росії не вистачає полігонів для підготовки великої кількості мобілізованих.

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У Російській Федерації не вистачає полігонів для підготовки великої кількості мобілізованих, тому країна-агресор використовує майданчики в сусудній країні. Про це в інтервʼю Фокусу розказав військовий експерт Михайло Жирохов.

"На прикордоння з Україною росіяни відправляють своїх мобілізованих навчатися на білоруських полігонах. Після оголошення мобілізації у РФ виявилося, що там нестача полігонів. У 1990-ті роки більшість з них була продана бізнесменам, а отже місць для підготовки такої кількості військових немає. Тому на зимовий період росіяни перекидають мобілізованих у Білорусь, де всі полігони ще з радянських часів функціонують", – говорить він.

У Білорусі навчають танкістів, артилеристів, після курсу підготовки вони повертаються на територію РФ, а звідти йдуть вже на територію України з інших напрямів.

"Тобто сьогодні можна говорити, що Росія ще активніше використовує військову інфраструктуру Білорусі. Але у будь-якому разі та кількість людей, яку перекинули у Білорусь, не дає змоги говорити, що звідти готується наступ. Мобілізовані зараз розташовані на п’яти-шести полігонах, зокрема, під Гомелем і Брестом. Тобто війська розкидані, вони не концентруються, як було восени 2021 року на напрямку, угруповання не носить наступального характеру", – додає він.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі та закликав громадян перешкодити спробам Кремля втягнути їх у розв'язану в Україні масштабну війну. Українське командування зазначило, що РФ використовує будь-які способи, щоби втягнути Мінськ у свою військову агресію.

Співтовариство залізничників РБ також повідомило, що Росія перекинула на територію Білорусі системи ППО й інженерну техніку.