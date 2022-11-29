"Ми є учасниками": у Міноборони Польщі оцінили ризики участі у війні

За словами польського заступника міністра оборони Марчіна Очепи, участь Варшави у війні не є гіпотетичним сценарієм. Чиновник назвав нинішню ситуацію "другою холодною війною".

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Імовірність участі Польщі у війні є дуже високою. Про це у вівторок, 29 листопада, заявив заступник міністра оборони країни Марчін Очепа, виступаючи з лекцією в Університеті науки та технологій AGH у Кракові, повідомляє польський телеканал TVP3.

"Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Дуже висока. Занадто висока, щоб ми могли ставитись до цього сценарію лише гіпотетично", — зокрема, прокоментував він.

Заступник міністра зазначив, що якщо якась подія ймовірна хоча б на 30% з політичної точки зору, то він до неї вже готується.

Очепа підкреслив, що ймовірність конфлікту за участю НАТО зараз є дуже високою, як і можливі зіткнення між Китаєм і США.

Водночас він назвав нинішні події у світі "другою холодною війною".

"Якщо ми подивимося на досвід ХХ століття, то перспективи цього року і цього десятиліття змушують ставитись до подій, яких ми є учасниками, а не просто свідками, як до другої холодної війни" — наголосив представник Міністерства національної оборони Польщі.

Він також вважає дуже серйозним можливий ризик ескалації.

Так, за його словами, перебіг війни в Україні матиме вирішальне значення для планів Китаю — і не лише щодо Тайваню. Крім того, під впливом російсько-української війни зміниться і Європейський Союз, впевнений Очепа.

У зв'язку з цим Польща має зміцнювати свою співпрацю з країнами-союзниками. Причому не лише з Європою, а й з державами Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Південною Кореєю.

Польща має використати наявні загрози для "зміни своєї свідомості", резюмував урядовець.

Нагадаємо, Польща наполягає на передачі ЗРК Patriot Україні. За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, українські міста значно більшою мірою потребують цих систем. Їхні постачання в Україну відповідним чином послужать захисту і польського неба.

15 листопада під час масованих ракетних ударів по Україні у місті Пшеводов Люблінського воєводства Польщі впали дві ракети.

Внаслідок події загинуло двоє людей — 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть та загинули разом.

17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці, щоб взяти участь у незалежному розслідуванні. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти під час розслідування причин трагедії.