"Мы являемся участниками": в Минобороны Польши оценили риски участия в войне

По словам польского замминистра обороны Марчина Очепы, участие Варшавы в войне не является гипотетическим сценарием. Чиновник назвал нынешнюю ситуацию "второй холодной войной".

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Вероятность участия Польши в войне является крайне высокой. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил заместитель министра обороны страны Марчин Очепа, выступая с лекцией в Университете науки и технологий AGH в Кракове, передает польский телеканал TVP3.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высока. Слишком высока, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически", — в частности, прокомментировал он.

Замминистра отметил, что если какое-то событие вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к нему уже готовится.

Очепа подчеркнул, что вероятность конфликта с участием НАТО в настоящее время является очень высокой, равно как и возможны столкновения между Китаем и США.

При этом он назвал нынешние события в мире "второй холодной войной".

"Если мы посмотрим на опыт ХХ века, то перспективы этого года и этого десятилетия заставляют относиться к событиям, которых мы являемся участниками, а не просто свидетелями, как к второй холодной войной" –– подчеркнул представитель Министерства национальной обороны Польши.

Он также считает крайне серьезным возможный риск эскалации.

Так, по его словам, ход войны в Украине будет иметь решающее значение для планов Китая –– и не только в отношении Тайваня. Кроме того, под влиянием российско-украинской войны изменится и Европейский Союз, уверен Очепа.

В связи с этим Польша должна укреплять свое сотрудничество со странами-союзниками. Причем не только с Европой, но и с государствами Индо-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею.

Польша должна использовать существующие угрозы для "изменения своего сознания", резюмировал чиновник.

Напомним, Польша настаивает на передаче ЗРК Patriot Украине. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, украинские города в гораздо большей степени нуждаются в этих системах. Их поставки в Украину соответствующим образом послужат защите и польского неба.

15 ноября во время массированных ракетных ударов по Украине в городе Пшеводов Люблинского воеводства Польши упали две ракеты.

В результате происшествия погибло два человека –– 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.

17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты, чтобы принять участие в независимом расследовании. Стороны договорились открыто взаимодействовать во время расследования причин трагедии.