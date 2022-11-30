"Мы каждый день считаем": в ВСУ рассказали, какими ракетами РФ хочет снова обстрелять Украину

В Воздушных силах Украины заявили, что ракеты Россия запускает при помощи стратегических бомбардировщиков. ВС РФ не изменили своих целей — уничтожить энергетику Украины.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия приготовила для новых ударов по Украине ракеты "Калибр", Х-101, Х-555, "Искандер". Однако у РФ ракет осталось не так много, о чем пишет Суспільне.

По его словам, появление дополнительных российских самолетов на аэродроме "Энгельс", Саратовская область РФ, может свидетельствовать о ротации российской армии и о намерениях РФ увеличить направления ударов.

"Здесь нужно исходить даже не от самолетов, а от ракет, которые мы каждый день считаем, сколько у них осталось. Ракеты, которые могут запускать стратегические бомбардировщики", — отметил он.

По словам Игната, российские войска не изменили своих целей. Речь идет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре.

Авиабаза "Энгельс"

Энгельс-2 – авиабаза ВКС в Саратовской области. На авиабазе дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Ракетный комплекс "Искандер"

"Искандер" — это семейство российских ракетных комплексов, которые предназначены в основном для уничтожения средств ПВО.

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