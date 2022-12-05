ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ под Запорожьем: Генштаб раскрыл потери оккупантов

Российские войска, как сказано в сводке, ранеными потеряли около 30 солдат, и еще более 10 — убитыми.

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Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по военному объекту ВС РФ в Запорожской области, в результате чего захватчики понесли потери среди личного состава. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 5 декабря.

В частности, командование подтвердило поражение места скопления личного состава ВС РФ в Якимовском районе Запорожской области.

В результате точного удара, по данным Генштаба, российские войска потеряли ранеными около 30 человек, и еще более 10 — убитыми.

Минувшие сутки также успешно прошли для украинской авиации, которая выполнила несколько операций в зоне боевых действий. В течение дня были осуществлены 18 авиаударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям ЗРК.

Подразделениям ракетных и артиллерийских войск, в свою очередь, удалось поразить 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники, а также еще один другой важный объект ВС РФ.

"В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 беспилотника оккупантов", — добавили в Генеральном штабе, комментируя успехи украинских военнослужащих за минувшие сутки.

Отметим, что ночью 5 декабря ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Запорожью и Кривому Рогу. Целями российских оккупантов стали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. В результате ракетного удара в Кривом Роге погиб один человек, еще трое получили различные ранения.

Также сообщалось, что бойцам ВСУ удалось сбить в небе над Донбассом российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По данным российских СМИ, экипаж судна считался одним из самых результативных в ВКС РФ — на двух вертолетчиков было 6 орденов за Мужество.