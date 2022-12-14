Армія РФ атакувала Київ іранськими БПЛА: стали відомі цілі та масштаби руйнувань (фото, відео)

Російська армія 14 грудня запустила до Київської області дрони-камікадзе Shahed. Столиця пережила дві хвилі атак. Фокус зібрав в одному матеріалі все, що відомо про ранковий напад ворога.

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Вранці у Шевченківському районі столиці чули вибухи. Українські військові збивали БПЛА стрілецькою зброєю, також повідомлялося про ефективну роботу систем ППО.

Влада закликала киян зберігати спокій і пройти в укриття. Перший вибух зафіксували о 6:26.

На Київщині спочатку було відомо про 2 хвилі запуску іранських дронів-камікадзе, один із них помітили над Чабанами на низькій висоті. Сигнал повітряної тривоги у Київській, Житомирській та Вінницькій областях дали близько 6:00 ранку.

"За Рязань": Shahed пошкодили у Києві адмінбудівлі та житлові будинки

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що уламок одного з іранських "мопедів" пошкодив 2 адміністративні будівлі у Шевченківському районі Києва.

ЗМІ виїхали на місце прильоту та поговорили з очевидцями. За їхньою інформацією, безпілотник потрапив на дах нежитлового будинку, постраждалих та жертв не було. До місця падіння виїхали працівники ДСНС, медики та поліція, загоряння у будівлі екстрені служби не зафіксували.

Пізніше КГВА уточнила, що уламки від збитих БПЛА потрапили в 1 адмінбудівлю, ще 4 житлові будинки у Шевченківському районі столиці отримали незначні пошкодження.

Очевидці бачили крило від збитого дрону, на якому ЗС РФ написали маркером "За Рязань".

Судячи з кадрів, опублікованих у мережі після атаки дронів у Шевченківському районі Києва, пошкодження зазнали й автомобілі, які люди залишили біля будинків.

За даними заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенко, іранський БПЛА пошкодив у місті Вишневе під Києвом приватний будинок.

Атака БПЛА наслідки

Глава КДВА Сергій Попко заявив, що в ході ранкової атаки українські сили ППО збили 13 дронів-камікадзе. Про "прильоти" повідомлень не надходило.

"Київ випробував дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів... Люди не постраждали", – навів деталі Попко.

Голова поліції Київської області Андрій Небутов опублікував фото уламків збитого безпілотника у регіоні. Відбій тривоги Київщиною оголосили о 9:10.

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що ударні БПЛА прилетіли зі східного узбережжя Азовського моря. Збивали їх силами зенітних ракетних підрозділів та іншими вогневими засобами.

"Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти боєприпасів, що барражують", — зазначили військові.

Президент України Володимир Зеленський у ранковому відеозверненні розповів, що українські сили ППО збили усі 13 безпілотників-камікадзе. Саме стільки ЗС РФ запустили столицею, зауважив він.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли, що військові РФ не вперше запускали іранські дрони Україною з Азовського моря. Німецькі ЗМІ писали про нову закупівлю РФ та Ірану ударних безпілотників та балістичних ракет.

Український льотчик із позивним "Juice" розповідав про складнощі боротьби з іранськими БПЛА. Дані апарати є серйозним викликом для радянських винищувачів МіГ-29.