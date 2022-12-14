"За Рязань": БПЛА Shahed пошкодили у Києві 2 адмінбудівлі, йде нова хвиля атак (фото, відео)

Українські сили ППО збили 11 іранських безпілотників, один із них потрапив до нежитлового будинку. Очевидці розповіли, що бачили крило від дрона, на якому росіяни передали написаний маркером лист.

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Вранці 14 грудня російські військові запустили по Києву та області іранські дрони Shahed, уламок одного з них пошкодив дві адміністративні будівлі у Шевченківському районі столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КГВА) у Telegram.

У районі столиці українські військові збили 10 безпілотників, інформація про жертви внаслідок прильоту уточнюється, зазначили в адміністрації.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про продовження вибухів у столиці.

"У Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях", — попередила влада.

Київські журналісти повідомили про влучення безпілотника у дах нежитлового будинку, жертв немає. Будівля не горіла, на місце прильоту виїхали працівники ДСНС, медики та поліція.

Очевидці розповіли кореспондентам, що бачили крило від іранського дрону.

На відео представлений уламок цього БПЛА. Окупанти написали на ньому маркером: "За Рязань".

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що в селі Вишневе під Києвом через атаку окупантів пошкоджено приватний будинок.

Станом на 8.00 у районі Києва українські сили ППО збили 11 іранських БПЛА-камікадзе, підрахувала КДВА.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляє про можливу другу хвилю БПЛА.

"Дрони рухаються з півдня, частково вздовж Дніпра. Запусків з Білорусі не було. Наразі йде друга хвиля", — поінформував канал monitor.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва вранці 14 грудня пролунали вибухи. Повітряна тривога була у Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше казав, що російська армія під час останніх атак запускала іранські дрони Україною з Азовського моря.

За даними німецької газети Die Zeit, РФ нещодавно придбала у Ірану сотні ударних безпілотників та балістичні ракети.