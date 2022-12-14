"За Рязань": БПЛА Shahed повредили в Киеве 2 админздания, идет новая волна атак (фото, видео)

Украинские силы ПВО сбили 11 иранских беспилотников, один из них попал в нежилой дом. Очевидцы рассказали, что видели крыло от дрона, на котором россияне передали написанное маркером послание.

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Утром 14 декабря российские военные запустили по Киеву и области иранские дроны Shahed, обломок одного из них повредил 2 административных здания в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

В районе столицы украинские военные сбили 10 беспилотников, информация о жертвах в результате прилета уточняется, отметили в администрации.

Местные Telegram-каналы сообщали о продолжении взрывов в столице.

"В Киеве продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях", — предупредили власти.

Киевские журналисты сообщили о попадании беспилотника на крышу нежилого дома, жертв нет. Здание не горело, на место прилета выехали работники ГСЧС, медики и полиция.

Очевидцы рассказали корреспондентам, что видели крыло от иранского дрона.

На видео представлен обломок данного БПЛА. Оккупанты написали на нем маркером "За Рязань".

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что в селе Вишневое под Киевом из-за атаки оккупантов поврежден частный дом.

По состоянию на 8:00 в районе Киева украинские силы ПВО сбили 11 иранских БПЛА-камикадзе, подсчитала КГВА.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщает о возможной второй волне БПЛА.

"Дроны двигаются с юга, частично вдоль Днепра. Запусков из Беларуси не было. Сейчас идет вторая волна", — проинформировал канал monitor.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева утром 14 декабря прогремели взрывы. Воздушная тревога была в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что российская армия во время последних атак запускала иранские дроны по Украине из Азовского моря.

По данным немецкой газеты Die Zeit, РФ недавно приобрела у Ирана сотни ударных беспилотников и баллистические ракеты.