Майже 100% результат: експерт розповів про ефективність української ППО (відео)

На думку полковника Романа Світана, для підготовки до завдання удару противник витрачає приблизно 14 днів, тому наступної атаки варто очікувати не раніше наступного тижня.

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Збройні сили РФ продовжують завдавати ударів за допомогою іранських безпілотників Shahed по об'єктах енергетичної інфраструктури України, але українські системи ППО підвищують свою ефективність з кожною хвилею ворожих атак. Коментуючи сьогоднішній удар ЗС РФ іранськими дронами полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 каналу розповів, що незабаром ефективність відбиття ударів українськими ППО досягне 90%.

"По "Шахідах", можна говорити, ми працюємо вже до 100%, по ракетах — 80%-85%. Останні заяви, які роблять наші партнери, говорять про те, що до нас йдуть системи протиповітряної оборони, збільшують щільність ППО, і, в принципі, ми думаємо дістати до 90%", — спрогнозував Світан.

Крім того, Україна очікує на постачання бойових літаків, які збільшать і дальність і відсоток знищення. Йдеться про винищувачів МіГ-29, які можуть бути надані Словаччиною, та американські F-15 та F-16.

Також полковник відповів на запитання, коли варто очікувати на нову повітряну масовану ракетну атаку противника, зокрема з використанням іранських безпілотників. За словами експерта, на підготовку до масованого удару наразі ЗС РФ витрачає майже два тижні, тому чекати нового удару варто не раніше, ніж наступний тиждень.

"Є вже певні логістичні проблеми у росіян після ударів по "Енгельсу" та "Дягілєво", і вони чудово розуміють, що ми відстежуватимемо всі рухи носіїв Ту-95, Ту-160, Ту-22, до Уралу як мінімум. Тому росіяни швидше за все змінюватимуть маршрути польотів ракетоносців і ракет, зокрема", — відповів Світан.

І хоча для бомбардувальників такого класу, відстань у кілька тисяч кілометрів не є проблемою для виходу на позицію завдання удару, це все ж таки зміни в часі підготовки, з якими варто рахуватися, зазначив Світан.

Раніше повідомлялося, що російська армія 14 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed Київську область. За інформацією КМВА, уламки збитих безпілотників влучили в одну адміністративну будівлю Києва та ще в чотири житлові будинки у Шевченківському районі столиці.