Обстріл Хмельницького: у реанімації померла 22-річна дівчина, яка постраждала (фото)

Напередодні Нового року постраждалу госпіталізували у тяжкому стані, але медикам не вдалося її врятувати. Після масованого ракетного удару до медустанов було доставлено ще 7 мирних жителів.

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1 січня у Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена напередодні внаслідок російського обстрілу. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив у Facebook.

Після масштабного обстрілу Хмельницького 31 грудня постраждалу доправили до лікарні у дуже тяжкому стані. Лікарі не змогли врятувати життя пацієнтці, і вона померла від отриманих поранень наступного дня.

"Співчуття рідним і близьким. Орки, горіти вам у пеклі", — прокоментував Сергій Гамалій.

Як прозвітував голова ОВА у соцмережі, напередодні Нового року у Хмельницькому російські ракети влучили в один військовий об'єкт та АЗС, пошкоджено також 13 житлових будинків, 8 автомобілів, кілька складів. У лікарні госпіталізували 8 мирних жителів, наймолодшою з яких виявилася 19-річна дівчина. Співробітники ДСНС оперативно погасили пожежу, яка виникла внаслідок вибуху ракети на заправці.

Як писали раніше, 31 грудня ЗС РФ випустили по Україні майже 20 крилатих ракет. Три з них вибухнули в Києві, один вибух пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі, внаслідок загинула одна людина. Друга ракета приземлилася у Голосіївському, третя – пошкодила будівлю готелю "Алфавіто" у Печерському.

У Києві під час обстрілу 31 грудня отримав поранення журналіст із Японії. Кореспондент видання The Asahi Shimbun в момент атаки опинився в готелі "Алфавіто", розташованого поряд з Палацом культури "Україна", він пошкодив ногу та госпіталізований.