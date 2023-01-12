"Група Вагнера" перевозить тіла своїх найманців у фурах далекобійників, — росЗМІ

За інформацією журналістів, від водіїв-перевізників вимагають машини, обладнані рефрижераторами. А платять за роботу таким виконавцям виключно готівкою.

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Найманців "групи Вагнера", яких ліквідують українські військові, перевозять з місць бойових дій у Росію, залучаючи далекобійників. Про це пише російське медіа "Осторожно, новости".

На одній з профільних бірж, де в РФ розміщують замовлення на перевезення вантажів, журналісти помітили специфічне оголошення. У ньому було зазначено, що замовнику потрібен транспорт, щоб перевезти "вантаж 200" (тіла загиблих військових — ред.).

Вага специфічного вантажу — шість тонн, а обсяг — 82 кубометри. Забрати його потрібно в Ленінському районі Ростова-на-Дону (РФ) і доставити до підмосковної Балашихи, до будівлі адміністрації (принаймні такий кінцевий пункт був вказаний на карті, прикріпленій до замовлення).

До виконавця замовлення висувалися також вимоги. Зокрема, потрібно було, щоб його машина була обладнана рефрижератором перевезення вантажу, упакованого в суцільнометалеву оболонку.

Замовлення на перевезення "вантажу 200" опублікувала ростовська фірма "Дисавтотранс". Але журналісти з'ясували, що вона — лише посередник. Замовлення компанія отримує від третьої особи, а потім розміщує на біржі.

Представники "Дисавтотранса", з якими зв'язалися журналісти медіа, повідомили, що цинкові вантажі з'являються майже щодня. Приймати їх потрібно складі. Водіям фур, які виконують подібні замовлення, платять готівкою. Розрахунок за допомогою банківських карток неможливий.

"Вантаж їде без супроводу, але на постах проблем бути не повинно — дають супровідні документи з моргу. Взагалі, це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це вагнерівці (найманці "групи Вагнера", — ред.)", — повідомили у фірмі-посередника.

На початку січня Фокус писав про те, що в Росії з'явився новий цвинтар для найманців "групи Вагнера". Очевидці повідомляють, що ще в серпні 2022 року цвинтаря не було. А зараз там 93 однотипні могили з хрестами без іменних табличок і вінками, в центрі яких — п'ятикутна зірка.

Ми також інформували своїх читачів, що в січні 2023 року українські військові ліквідували "вагнерівця", засудженого за вбивство своєї матері. Він забив пенсіонерку до смерті, а на суді заперечував свою провину, стверджуючи, що мати сама впала та вдарилася головою.