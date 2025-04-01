Иначе тюрьма: Британия заставит зарегистрироваться в новой системе всех, кто работает на власть РФ

Все, кто работает на российское правительство в Великобритании, должны будут зарегистрироваться в новой схеме регистрации иностранного влияния (FIRS), иначе им будет грозить тюрьма. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер 1 апреля заявила, что страна усилит контроль над деятельностью россиян на фоне угрозы кибератак, попыток России вмешаться в британские демократические процессы и покушений на убийства.

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О заявлении британского правительства пишет издание Bloomberg.

Журналисты сообщают, что Великобритания внесла Россию в высший уровень своей новой схемы регистрации иностранного влияния. Все, кто работает в Британии на РФ и не задекларировал свою деятельность в FIRS, рискуют быть заключенными в тюрьму.

"Кремль несет ответственность за неприемлемые угрозы нашей национальной безопасности — от пагубных кибератак, злонамеренных попыток вмешаться в наши демократические процессы до попыток убийств в этой стране", — отметила министр внутренних дел Иветт Купер.

Отмечается, что такое решение усилит устойчивость Великобритании к скрытому иностранному влиянию на политическую систему, бизнес, научные круги. В правительстве говорят, что новая схема будет действовать с июля этого года.

По словам журналистов, эти изменения происходят на фоне напряжения между Великобританией и Россией после того, как в прошлом месяце обе страны выслали по два гражданина друг друга, которые были связаны с посольствами в Лондоне и Москве.

Кроме того, на прошлой неделе коалиция европейских лидеров во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном исключила возможность смягчить санкции против РФ из-за вторжения в Украину и заявила о необходимости усиления давления на Кремль и российского диктатора Владимира Путина, отмечают авторы материала.

"Россия проводит все более враждебную политику против Соединенного Королевства и его интересов — преследуя британских дипломатов, пытаясь подорвать британскую политику путем злонамеренного вмешательства и киберопераций, а также вербуя шпионов для совершения актов поджогов и саботажа", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Великобритания заставит регистрироваться в FIRS всех причастных к власти РФ

На официальном сайте правительства Великобритании объясняется, что FIRS является фундаментальным компонентом Закона о национальной безопасности, принятого в 2023 году.

В схеме должны будут зарегистрироваться лица — физические и юридические — которые действуют в рамках любого соглашения с правительственными структурами РФ: президентом России, правительством, агентствами и органами власти, вооруженными силами, разведывательными службами, полицией, судебными органами и тому подобное.

Напомним, 30 марта журналисты Bloomberg рассказали детали телефонного разговора Трампа и Стармера. Политики обсудили ситуацию в Украине и пути достижения перемирия и договорились "оказывать давление" на Кремль и российского президента Владимира Путина, чтобы принудить его к прекращению боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта анонсировал срочную встречу в узком кругу с лидерами стран-партнеров, в частности Франции и Великобритании, по вопросам безопасности. По словам украинского лидера, она должна состояться в течение недели.