Інакше в'язниця: Британія змусить зареєструватися у новій системі всіх, хто працює на владу РФ

Усі, хто працює на російський уряд у Великій Британії, повинні будуть зареєструватися у новій схемі реєстрації іноземного впливу (FIRS), інакше їм загрожуватиме в'язниця. Міністр внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер 1 квітня заявила, що країна посилить контроль над діяльністю росіян на тлі загрози кібератак, спроб Росії втрутитися до британських демократичних процесів і замахів на убивства.

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Про заяву британського уряду пише видання Bloomberg.

Журналісти повідомляють, що Велика Британія внесла Росію до вищого рівня своєї нової схеми реєстрації іноземного впливу. Усі, хто працює у Британії на РФ і не задекларував свою діяльність у FIRS, ризикують бути ув'язненими.

"Кремль несе відповідальність за неприйнятні загрози нашій національній безпеці — від згубних кібератак, зловмисних спроб втрутитися в наші демократичні процеси до спроб вбивств у цій країні", — зазначила міністр внутрішніх справ Іветт Купер.

Зазначається, що таке рішення посилить стійкість Великої Британії до прихованого іноземного впливу на політичну систему, бізнес, наукові кола. В уряді кажуть, що нова схема діятиме з липня цього року.

За словами журналістів, ці зміни відбуваються на тлі напруги між Великою Британією та Росією після того, як минулого місяця обидві країни вислали по два громадянини одна одної, які були пов'язані з посольствами в Лондоні та Москві.

Крім того, минулого тижня коаліція європейських лідерів на чолі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном виключила можливість пом'якшити санкції проти РФ через вторгнення в Україну та заявила про необхідність посилення тиску на Кремль і російського диктатора Володимира Путіна, зазначають автори матеріалу.

"Росія проводить дедалі більш ворожу політику проти Сполученого Королівства та його інтересів — переслідуючи британських дипломатів, намагаючись підірвати британську політику шляхом зловмисного втручання та кібероперацій, а також вербуючи шпигунів для здійснення актів підпалів і саботажу", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Велика Британія змусить реєструватися у FIRS усіх причетних до влади РФ

На офіційному сайті уряду Великої Британії пояснюється, що FIRS є фундаментальним компонентом Закону про національну безпеку, ухваленого у 2023 році.

У схемі повинні будуть зареєструватися особи — фізичні та юридичні — які діють у межах будь-якої угоди з урядовими структурами РФ: президентом Росії, урядом, агентствами та органами влади, збройними силами, розвідувальними службами, поліцією, судовими органами тощо.

Нагадаємо, 30 березня журналісти Bloomberg розповіли деталі телефонної розмови Трампа і Стармера. Політики обговорили ситуацію в Україні та шляхи досягнення перемир'я та домовилися "чинити тиск" на Кремль і російського президента Володимира Путіна, щоб примусити його до припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський 28 березня анонсував термінову зустріч у вузькому колі з лідерами країн-партнерів, зокрема Франції і Великої Британії, щодо безпекових питань. За словами українського лідера, вона має відбутися протягом тижня.