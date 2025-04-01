Старый 90-летний грузовик Chevrolet поехал после полвека простоя (видео)

В США вернули к жизни грузовик Chevrolet 1935 года. Старинный автомобиль не эксплуатировался 50 лет.

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Этот Chevrolet Model Q активно эксплуатировался в штате Пенсильвания до середины 70-х. После этого грузовик с немалым пробегом поставили в сарай, где он простоял до нашего времени.

90-летний автомобиль местами заржавел, некоторые его окна разбиты, а в салоне повреждена отделка и отсутствует одно кресло. Зато деревянная грузовая платформа хорошо сохранилась, да и силовой агрегат в неплохом состоянии.

Chevrolet удалось завести и проехаться на нем Фото: скриншот / YouTube

Двигатель Chevrolet Model Q прочистили, обслужили его карбюратор и заменили свечи зажигания. Когда подали двигатель, то эта шестерка без проблем завелась.

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Мало того, грузовик Chevrolet способен самостоятельно передвигаться. Авто проехалось и вернулось на СТО. Ему нашли нового владельца, который планирует отреставрировать грузовик.

Салон Chevrolet существенно поврежден Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Model Q был довольно массовым — в 1935 году изготовили 56 446 авто. Впрочем, сейчас это уже коллекционный раритет.

Легкий грузовик Chevrolet оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 68 л.с. Она рассчитана на нагрузку в 1,5 тонны.

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