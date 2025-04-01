Стара 90-річна вантажівка Chevrolet поїхала після пів століття простою (відео)
У США повернули до життя вантажівку Chevrolet 1935 року. Старовинний автомобіль не експлуатувався 50 років.
Про автомобіля-довгожителя розповіли у відео на Youtube-каналі Iron City Garage.
Цей Chevrolet Model Q активно експлуатувався в штаті Пенсільванія до середини 70-х. Після цього вантажівку з чималим пробігом поставили в сарай, де вона простояла до нашого часу.
90-річний автомобіль місцями заіржавів, деякі його вікна розбиті, а в салоні пошкоджене оздоблення та відсутнє одне крісло. Зате дерев’яна вантажна платформа добре збереглася, та й силовий агрегат у непоганому стані.
Двигун Chevrolet Model Q прочистили, обслужили його карбюратор та замінили свічі запалювання. Коли подали двигун, то ця шістка без проблем завелася.
Мало того, вантажівка Chevrolet здатна самостійно пересуватися. Авто проїхалося та повернулося на СТО. Йому знайшли нового власника, який планує відреставрувати вантажівку.
Chevrolet Model Q був доволі масовим – у 1935 році виготовили 56 446 авто. Утім, зараз це вже колекційний раритет.
Легка вантажівка Chevrolet оснащена 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 68 к. с. Вона розрахована на навантаження в 1,5 тонни.
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