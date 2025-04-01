Стара 90-річна вантажівка Chevrolet поїхала після пів століття простою (відео)

У США повернули до життя вантажівку Chevrolet 1935 року. Старовинний автомобіль не експлуатувався 50 років.

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Цей Chevrolet Model Q активно експлуатувався в штаті Пенсільванія до середини 70-х. Після цього вантажівку з чималим пробігом поставили в сарай, де вона простояла до нашого часу.

90-річний автомобіль місцями заіржавів, деякі його вікна розбиті, а в салоні пошкоджене оздоблення та відсутнє одне крісло. Зате дерев’яна вантажна платформа добре збереглася, та й силовий агрегат у непоганому стані.

Chevrolet вдалося завести і проїхатися на ньому Фото: скриншот / YouTube

Двигун Chevrolet Model Q прочистили, обслужили його карбюратор та замінили свічі запалювання. Коли подали двигун, то ця шістка без проблем завелася.

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Мало того, вантажівка Chevrolet здатна самостійно пересуватися. Авто проїхалося та повернулося на СТО. Йому знайшли нового власника, який планує відреставрувати вантажівку.

Салон Chevrolet суттєво пошкоджений Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Model Q був доволі масовим – у 1935 році виготовили 56 446 авто. Утім, зараз це вже колекційний раритет.

Легка вантажівка Chevrolet оснащена 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 68 к. с. Вона розрахована на навантаження в 1,5 тонни.

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