Утечка секретных документов США: вторжение в Украину уничтожило российский спецназ, – WP

В документах Пентагона указано, что 22-я бригада элитного спецназа ГРУ вместе еще с двумя бригадами понесла потери на уровне 90-95%. Это повлияет на возможности РФ использовать спецназовцев не только в Украине, но и в мире.

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Украинские военные уничтожили силы специального назначения РФ за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты получили в свое распоряжение засекреченные документы Пентагона, слитые в Интернет через Discord. В издании отмечают, что обычно спецназовцы выполняют тайные и сложные миссии с высоким риском, например, захватить или уничтожить президента Украины Владимира Зеленского. Однако с начала полномасштабного вторжения командование РФ стремилось использовать элитный спецназ для прямых боев.

Быстрое истощение российского спецназа, утверждается в отчете, привело к изменению динамики войны с самого начала. Кремль значительно утратил возможности использования сил спецназа в обычных операциях. Огромные потери спецназовцев приведут к тому, что подразделения будут менее эффективны не только в войне в Украине, но и в других частях света, отмечается в отчете Пентагона.

Согласно документам, 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения понесла потери от 90% до 95%. Такие же потери зафиксированы еще в двух бригадах спецназначения РФ. В Пентагоне считают, что из 5 бригад спецназа в РФ не понесла колоссальных потерь только одна.

Для восстановления сил специального назначения РФ понадобятся десятилетия, отмечается в документах. Для подготовки бойца требуется не менее 4 лет. Хотя конкретные цифры потерь не приводятся, в Пентагоне приводят данные по перехватам разговоров российских военных. В одном лишь 346-м подразделении из 900 бойцов живыми осталось только 125 человек.

Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли говорит, что мотострелковая пехота ВС РФ оказалась неэффективной, поэтому командование РФ пыталось компенсировать это элитными подразделениями ВДВ, морской пехотой и спецназом. Он приводит несколько примеров, когда российские спецназовцы понесли огромные потери:

попытка захватить Киев;

штурм Харькова почти без поддержки регулярных войск;

битва за Мариуполь;

штурм Угледара.

Напомним, 13 апреля в Минобороны Украины заявили, что РФ ввела в Бахмут элитные войска, поскольку "вагнеровцы" понесут огромные потери.

7 апреля в ВСУ заявили об уничтожении очередной ударной группировки ВС РФ в районе Угледара.