Витік секретних документів США: вторгення в Україну знищило російський спецназ, – WP

У документах Пентагону зазначено, що 22-га бригада елітного спецназу ГРУ разом ще з двома бригадами зазнали втрат на рівні 90-95%. Це повпливає на можливості РФ використовувати спецпризначенців не лише в Україні, але й світі.

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Українські військові знищили сили спеціального призначення РФ за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє The Washington Post.

Журналісти отримали у своє розпорядження засекречені документи Пентагону, які були злиті в Інтернет через Discord. У виданні зазначають, що зазвичай спецпризначенці виконує таємні та складні місії з високим ризиком, наприклад, захопити або знищити президента України Володимира Зеленського. Однак з початку повномасштабного вторгнення командування РФ прагнуло використати елітний спецназ для прямих боїв.

Швидке виснаження російського спецназу, стверджується у звіті, призвело до зміни динаміки війни з самого початку. Кремль значно втратив в можливостях використання сил спецназу у звичайних операціях. Приголомшливі втрати спецпризначенців призведуть до того, що підрозділи будуть менш ефективними не лише у війні в Україні, але й в інших частинах світу, зазначається у звіті Пентагону.

Згідно з документами, 22-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення зазнала втрат від 90% до 95%. Такі самі втрати зафіксовані ще у двох бригадах спецпризначення РФ. У Пентагоні вважають, що з 5 бригад спецназу у РФ не зазнала колосальних втрат лише одна.

Для відновлення сил спеціального призначення РФ знадобляться десятиліття, зазначається у документах. На підготовку бійця потрібно щонайменше 4 роки. Хоча конкретні цифри втрат не наводяться, у Пентагоні приводять дані з перехоплень розмов російських військових. В одному лише 346-му підрозділі з 900 бійців живими залишилось лише 125.

Старший науковий співробітник Дослідницького інститут зовнішньої політики Роб Лі каже, що мотострілецька піхота ЗС РФ виявилась неефективною, тому командування РФ намагалося компенсувати це елітними підрозділами ПДВ, морською піхотою та спецназом. Він наводить декілька прикладів, коли російські спецназівці зазнали величезних втрат:

спроба захопити Київ;

штурм Харкова майже без підтримки регулярних військ;

битва за Маріуполь;

штурм Вугледара.

Нагадаємо, 13 квітня в Міноборони України заявили, що РФ ввела у Бахмут елітні війська, оскільки "вагнерівці" зазнають величезних втрат.

7 квітня в ЗСУ заявили про знищення чергового ударного угруповання ЗС РФ в районі Вугледара.