Окупанти не пропустили колону вантажівок зі своїми пораненими на територію РФ, – Генштаб

За інформацією українських військових, частина поранених російських солдатів не вижила через відсутність своєчасної медичної допомоги.

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У понеділок, 17 квітня, росіяни не пропустили на територію своєї країни колону із 14 вантажівок із пораненими військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У публікації зазначається, що окупанти прямували з тимчасово окупованої Луганської області у бік населеного пункту Уразово Білгородської області, намагаючись здійснити медичну евакуацію, проте на кордоні їх повернули назад.

"Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Іншу частину тяжко поранених загарбників, понад 50 осіб, перевезли до госпіталю, розгорнутого на базі Троїцької центральної районної лікарні", — констатували в Генштабі.

У зведенні також згадується про те, що протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по пунктах зосередження ЗС РФ. Крім того, ЗСУ уразили 2 райони скупчення особового складу окупантів, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливі військові об'єкти росіян.

Нагадаємо, що за даними із секретних документів американкою розвідки Пентагону, оприлюдненими 13 квітня, реальна кількість вбитих і поранених в Україні військовослужбовців ЗС РФ залишає близько 110 тисяч людей.

У документах Пентагону також йдеться про те, що за час повномасштабного вторгнення ЗСУ практично знищили сили спеціального призначення Росії. В американській розвідці вважають, що з 5 бригад російського спецназу не зазнала колосальних втрат лише одна.

Ми також писали про те, що 14 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що ПВК "Вагнер" має проблеми з поповненням особового складу ув'язненими, що в середньостроковій перспективі може призвести до її повної ліквідації.