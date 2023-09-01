"Стався з повагою до себе": у Зеленського відреагували на майбутній візит Ердогана до Путіна

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, ця зустріч важлива для Туреччини з огляду на те, в якому економічному стані вона перебуває.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Туреччина отримує від Росії необхідні ресурси з демпінгом. Він зробив цю заяву в коментарі до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Російської Федерації, передає 24 Каналу.

Відповідно до його висловлювання, цей крок важливий для Туреччини нині, особливо з огляду на скрутне економічне становище, в якому вона перебуває.

"Моя позиція трошки інша, безвідносно до Ердогана. Я вважаю, що, якщо ти хочеш мати певну репутацію, ти повинен з повагою ставитися до себе. "Путін, тобі щось потрібно — приходь сюди. Якщо ти не хочеш, тоді ми вважаємо, що ти ніхто", — сказав Подоляк.

Радник також підкреслив, що в цьому контексті Туреччина може здобути репутацію світового лідера.

"А якщо ти їдеш до людини, яка сьогодні боїться вийти з кабінету і пройтися без охорони три метри — це означатиме, що репутація — ніщо в сучасному світі. При цьому ти претендуєш на статус потужного регіонального лідера, який повинен займатися безпекою Чорноморської акваторії, наприклад", — сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Російську Федерацію в перших числах вересня. Там він проведе переговори зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що вперше про майбутню зустріч двох лідерів стало відомо 2 серпня. Російські ЗМІ, посилаючись на канцелярію турецького президента, почали писати, що Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися особисто зустрітися найближчим часом, однак точної дати не повідомляли...