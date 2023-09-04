Готов взять роль посредника: Эрдоган снова предложит Путину закончить войну в Украине, — СМИ

По информации журналистов, на встрече в Сочи внимание будет уделено сразу нескольким темам. Два президента обсудят проблему с "зерновым соглашением" и вернутся к обсуждению мирных переговоров.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным собирается вновь заговорить о прекращении войны и готов выступить посредником. Об этом пишет газета Milliyet 4 сентября.

Встреча должна состояться в понедельник в российском городе Сочи. Журналисты со ссылкой на собственные источники отметили, что ключевой темой диалога станет "зерновое соглашение", из которого Кремль принял решение выйти еще в средине июля.

Реджеп Тайип Эрдоган призовет Владимира Путина вернуться к реализации сделки, но на каких условиях — неизвестно.

Обсуждаться будут и другие темы, среди которых мир в Украине. Турецкий лидер хочет, чтобы между Украиной и Российской Федерацией начались справедливые и прочные мирные переговоры.

На встрече будет заявлено, что спустя полтора года последствия выросли с геометрической прогрессии и справедливый мир не станет проигрышем ни для одной из сторон.

"Подчеркнув важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами", — отмечают журналисты в своем материале.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал будущую встречу двух президентов. Он убежден, что эти переговоры крайне важны для Турции, если учитывать тот факт, в каком экономическом состоянии она находится.