Готовий узяти роль посередника: Ердоган знову запропонує Путіну закінчити війну в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на зустрічі в Сочі увагу буде приділено одразу кільком темам. Два президенти обговорять проблему із "зерновою угодою" і повернуться до обговорення мирних переговорів.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із колегою з РФ Володимиром Путіним збирається знову заговорити про припинення війни і готовий виступити посередником. Про це пише газета Milliyet 4 вересня.

Зустріч має відбутися в понеділок у російському місті Сочі. Журналісти з посиланням на власні джерела зазначили, що ключовою темою діалогу стане "зернова угода", з якої Кремль ухвалив рішення вийти ще в середині липня.

Реджеп Таїп Ердоган закличе Володимира Путіна повернутися до реалізації угоди, але на яких умовах — невідомо.

Обговорюватимуться й інші теми, серед яких мир в Україні. Турецький лідер хоче, щоб між Україною та Російською Федерацією розпочалися справедливі та міцні мирні переговори.

На зустрічі буде заявлено, що через півтора року наслідки зросли з геометричної прогресії, і справедливий мир не стане програшем для жодної зі сторін.

"Підкресливши важливість встановлення міцного миру і стабільності в регіоні, Ердоган передасть, що він готовий узяти на себе роль посередника і надати всі види підтримки, включно з проведенням прямих переговорів, для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував майбутню зустріч двох президентів. Він переконаний, що ці переговори вкрай важливі для Туреччини, якщо зважати на той факт, у якому економічному стані вона перебуває.