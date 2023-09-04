"Дадуть необхідні меседжі світу": у Сочі Ердоган зустрівся з Путіними (фото, відео)

За словами російського президента, під час переговорів буде обговорено такі питання, як "зернова угода, український конфлікт, ситуація в Сирії та інші питання двостороннього і багатостороннього характеру".

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прилетів у Сочі для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. Про це 4 вересня повідомила турецька газета Sabah.

"Ердоган прибув до Сочі", — йдеться в повідомленні газети.

У міжнародному аеропорту Сочі главу турецької держави зустріли заступник губернатора Краснодарського краю Олександр Руппель, мер міста Олексій Копайгородський, заступник генерального директора департаменту державного протоколу МЗС РФ Ігор Богдашев, посол Туреччини в Москві Мехмет Самсар та інші.

За даними російського каналу Raedovka, Президент РФ наголосив, що темп розвитку відносин між Росією і Туреччиною зберігається — товарообіг збільшився на 86%, і позитивний тренд зберігається в першій половині року. За його словами, розвиваються і напрямки в галузі сільського господарства, металургії, енергетики та інших сферах.

Також Володимир Путін перерахував питання, які буде обговорено під час переговорів — "зернова угода, український конфлікт, ситуація в Сирії та інші питання двостороннього і багатостороннього характеру".

Президент Туреччини наголосив, що під час переговорів лідери двох країн дадуть "необхідні меседжі світу", і особливо це матиме значення для країн Африки.

Раніше турецька газета Milliyet з посиланням на джерела повідомила, що на переговорах з Путіним Ердоган може запропонувати організувати прямі переговори між сторонами конфлікту в Україні.

Переговори в Сочі стануть першою очною зустріччю Путіна й Ердогана з жовтня 2022 року. Востаннє Путін і Ердоган зустрічалися в жовтні на саміті в Казахстані, вони обговорювали постачання продовольства країнам, які цього потребують.

Відтоді президенти спілкувалися телефоном 13 разів, також Путін був присутній на церемонії закладання палива на турецькій АЕС "Аккую" через відеозв'язок.

Нагадаємо, що 4 вересня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із колегою з РФ Володимиром Путіним збирається знову заговорити про припинення війни і готовий виступити посередником.

1 вересня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував майбутню зустріч двох президентів. Він переконаний, що ці переговори вкрай важливі для Туреччини, якщо зважати на той факт, у якому економічному стані вона перебуває.