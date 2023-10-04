"Взять под защиту друзей": в Европе много сторонников РФ, но они ведут себя тихо, – Путин (видео)

По словам главы Кремля, мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые предпринимают попытки "загнать остальных в экономическую кабалу".

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На III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи 4 октября российский президент Владимир Путин вновь обратился к одной из своих излюбленных тем о "традиционных ценностях" и семье. Он заявил, что многие в Европе разделяет взгляды кремлевского руководства, но предпочитают не высказывать своего мнения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российский президент хотел бы взять под защиту "наших друзей в Европе, которых много" и которые считают, что семья должна занимать первое место в списке ценностей.

"Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно. Особенно в Северной Америке, в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал очень много, они просто ведут себя потише".

"Экономическая кабала"

На форуме Путин также заявил, что мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые, по его словам, предпринимают попытки "загнать остальных в экономическую кабалу".

"Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира", — сказал Путин, добавив, что современные технологии предоставляют новые возможности и для граждан, и предпринимательского сообщества.

"Позволяют государствам создавать, поддерживать общественные, финансовые институты, отражающие новую реальность многополярного мира. Развивать более удобные и безопасные системы международных платежей", — отметил он.

Напомним, что российская сторона для возобновления зерновой сделки требует подключить "Россельхозбанк" к системе платежей SWIFT.

Также сообщалось, что в СМИ составили интерактивную карту пропагандистов РФ. В публикации описана и деятельность бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.