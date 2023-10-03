"Продавцы мыла", которые отбеливают Путина: в СМИ составили интерактивную карту пропагандистов РФ

Наибольшее количество пропутинских экспертов "работает" в Европе, свидетельствуют данные журналистов. Только в Германии их насчитали 35 человек, а в Британии — 29.

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В западном мире действуют публичные лица — журналисты, общественные деятели, политологи и т.д. — которые обращаются к согражданам на понятном им языке и доносят до них основные нарративы РФ. Эти лица встроены в западные общества, поэтому их слушают: таким образом российская пропаганда доносится до иностранных "потребителей". Издание The Insider собрало список таких деятелей и разместило их на интерактивной карте. Журналисты описали, что размещено на карте и как ею пользоваться.

На интерактивной карте Fakexperts обозначены разными цветами почти все страны Европы, Северной Америки и Австралия. Если нажать на ту или иную страну, то слева разворачивается список псевдоэкспертов с кратким описанием "достижений" каждого из них.

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Беглое изучение карты позволило подсчитать количество (ориентировочное) деятелей, работающих против Украины и на Путина в разных странах мира:

Германия — 35 чел;

Великобритания — 29 чел;

США — 13 чел;

Польша — 3 чел;

Канада, Австралия, Словакия — по 2 чел.

Примечательно то, что не указаны аналогичные "эксперты" из стран Африки, Азии, Южной Америки и некоторых стран Европы (нет Венгрии, Румынии, Португалии и еще нескольких). Авторы карты не указывают, планируют ли ее дополнять.

Издание рассказало, по каким критериям люди попадали в список "фейкэкспертов" и оказывались на карте: во всех случаях они транслировали на западную аудиторию то, что было выгодно Кремлю. Среди них есть люди, никак не относящиеся к вопросам, которые они комментируют: например, продавцы мыла или футбольные вратари. Есть также расисты и неонацисты.

"Главное, что объединяет фейкспертов, попавших в эту карту, — обеляя путинскую политику, они распространяют откровенную дезинформацию, то есть не просто высказывают какие-то оценочные суждения, а делают заявления о фактах, недостоверность которых легко доказывается", — написали расследователи The Insider.

Пропаганда РФ: детали

В материале описаны некоторые аспекты деятельности Такера Карлсона — телеведущего и журналиста канала FoxNews. Мужчину уволили в 2018 году за то, что он поддержал штурм Конгресса сторонниками Дональда Трампа. Его выдающиеся месседжи: смерть от вакцин против COVID-19, заговор с целью вытеснить "белое население". Когда стал "путинистом", рассказывал о биолабораториях в Украине.

Другие пророссийские агитаторы регулярно появляются на экранах российских СМИ.

Пропаганда РФ: темы

Журналисты проанализировали тексты "экспертов" и выделили шесть тезисов российской пропаганды, которые она транслирует на западную аудиторию:

размещение биолабораторий НАТО в Украине; распространение фальшивок о сбитии "Боинга" MH17 в 2014 году; фейки об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля — его пытались убить ядом "Новичок"; фейки о покушении на отравление Алексея Навального; рассказы "свободное волеизъявление" на оккупированных территориях Украины; фейки о событиях во время войны РФ против Украины.

Отметим, американское издание опубликовало заявление от анонимных источников в правительстве Джо Байдена. Источники утверждают, что Путин нацелился на США: планирует усилить пророссийские влияния за рубежом, чтобы скомпрометировать идею помощи Украине.

Напоминаем, 2 октября владелец компании SpaceX и соцсети X (Twitter) Илон Маск опубликовал издевательский пост о помощи Украине. Американскому предпринимателю ответила пресс-служба Верховной Рады: ответ состоял из четырех коротких слов. Между тем несколькими неделями ранее Маск опубликовал другое сообщение, в котором критиковал темпы контрнаступления ВСУ.