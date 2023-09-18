"Так много смертей за так мало": Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление

Американский миллионер считает, что при освобождении территории было положено слишком много жизней.

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Американский экономист Дэвид Сакс раскритиковал украинское контрнаступление, отметив, что освобожденные территории на карта фактически незаметно. Об этом он написал на своей странице в Х (твиттере).

"Украинские территориальные достижения в результате их расхваленного контрнаступления (выделено синим) настолько мизерные, что их едва видно на карте", — написал он.

В подтверждение своих слов он добавил карту американского Института изучения войны с оккупированными территориями по состоянию на 16 сентября. Также экономист сослался на материал издания dpyne.substack под названием "Западные СМИ наконец признали, что Украина проиграла войну".

Публикацию американского экономиста о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ прокомментировал изобретатель и миллиардер Илон Маск.

"Так много смертей за так мало (территорий), — написал он.

Напомним, что американского миллиардера Илона Маска, основателя космической компании SpaceX, обвинили в умышленном блокировании спутникового интернета Starlink возле Крыма, что помешало украинским военным операциям на оккупированном полуострове.

Также сообщалось, что Илон Маск заявил, что не считает себя предателем из-за ситуации со Starlink вблизи Крыма, поскольку он гражданин США и стремится бороться только за Америку.