Американський мільйонер вважає, що за звільненні території було покладено надто багато життів.

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Американський економіст Девід Сакс розкритикував український контрнаступ, зазначивши, що звільнені території на карта фактично непомітно. Про це він написав на своїй сторінці в Х (твітері).

"Українські територіальні здобутки в результаті їх розхваленого контрнаступу (виділено синім) настільки мізерні, що їх ледве видно на карті", — написав він.

В підтвердження своїх слів він додав карту американського Інституту вивчення війни з окупованими територіями станом на 16 вересня. Також економіст послався на матеріал видання dpyne.substack під назвою "Західні ЗМІ нарешті визнали, що Україна програла війну".

Публікацію американського економіста про нібито невдалий контрнаступ ЗСУ прокоментував винахідник та мільярдер Ілон Маск.

"Так багато смертей за так мало (територій), — написав він.

Нагадаємо, що американського мільярдера Ілона Маска, засновника космічної компанії SpaceX, звинуватили в умисному блокуванні супутникового інтернету Starlink біля Криму, що завадило українським військовим операціям на окупованому півострові.

Також повідомлялося, що Ілон Маск заявив, що не вважає себе зрадником через ситуацію зі Starlink поблизу Криму, оскільки він громадянин США і прагне боротися лише за Америку.